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Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ

Чемпіонат України йде на тривалу перерву.
Сьогодні 18:50 Максим Салівон 273 1
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Оболонь, #Сергій Палкін, #Полісся, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ, #Руслан Черненко, #Шахтар, #Віктор Скрипник, #Віталій Пономарьов, #Зоря Луганськ, #Ілля Квасниця

Джерело - Чемпіон.

Поки головна команда країни готується до першого головного матчу року, клуби УПЛ відіграли чергове коло. Команди обійшлися без відвертих сенсацій, проте несподіваних результатів вистачало. На що ж варто звернути увагу? До вашої уваги — головне.   

Подія туру

Програвши в Києві Оболоні, Полісся показало, що дна кризи ще не досягнуто. Третя поразка поспіль — нова планка жахіть житомирців. Раніше у серпні "вовки" поступилися почергово Дніпру-1 та Руху. Крім того, колишня команда Юрія Калитвинцева не перемагає з 11 листопада, а це — вже 7 матчів.

Потенціал колективу тепер уже Сергія Шищенка — щонайменше 3-4 сходинка УПЛ. Саме так можна охарактеризувати силу складу нинішніх житомирців. І чим швидше Полісся прийде до тями й почне створювати реальну конкуренцію в боротьбі за єврокубки, тим краще для нашого футболу. 

Матч туру

Протистояння Динамо з Зорею цього разу не мало звичного лоску. Причин тому дві, й обидві походять з табору луганців. По-перше, "чорно-білі" проводять найгірший сезон за останні більш ніж 5 років, і ризикують навіть попрощатися з вищою лігою. А по-друге, напередодні матчу з Динамо в команді Юрія Коваля стався відомий скандал.

Сама гра очікувано не подарувала інтригу. В сутичці з чи не резервним складом суперника "динамівці" не відчули труднощів із досягненням позитивного результату. В підсумку дивним було лиш одне — чому за підсумками 90 хвилин матчу на табло горіли відносно скромні цифри, якими є 2:0?

Гравець туру

Ілля Квасниця — один з найбільш помітних талантів УПЛ. 20-річний нападник Руха вважається чи не головним діамантом у короні власника львівського клубу Григорія Козловського. Квасниця — яскравий представник вельми обдарованого покоління наймолодшого за середнім віком клубу УПЛ, "дитсадок" якого привертає увагу багатьох клубів не тільки з України.

В матчі з Металістом 1925 Квасниця вкотре підтвердив, що на його гру задивляються не дарма. Зароблений пенальті разом із голом у ворота харків’ян показали, що Ілля здатен бути лідером команди за відсутності травмованого Юрія Климчука. Таким чином, Квасниця довів свої показники до 7+7 за системою "гол+пас" в усіх турнірах із початку сезону. 

Антигерой туру

Коли ти отримуєш червону картку вже на першій хвилині матчу, то ставиш свою команду, м’яко кажучи, в незручне становище. Саме таку жирнючу свиню підклав своїй команді Сергій Чоботенко в матчі його Полісся з Оболонню. 

В намаганні спинити суперника, який міг отримати величезний простір, Чоботенко зрубав опонента, як лісник берізку. Й поламав своїй команді весь план на гру. Прийти до тями аж до закінчення гри "вовки" так і не зуміли. 

Команда туру

Перемога Руха над Металістом 1925 (4:1) стала для клубу зі Львова не тільки вже дев’ятою з початку сезону, що дозволило порівнятися за цим показником із Поліссям, а й відкрила для "жовто-чорних" одразу кілька нових горизонтів. 

Вперше з початку сезону команда Віталія Пономарьова здобула три перемоги поспіль. Втретє — перемогла з різницею у три голи. Нарешті, тепер саме в Руха — четверта атака в УПЛ після Динамо, Шахтаря та Кривбаса. За підсумками туру Рух вже 5-й, і з урахуванням ситуації в Житомирі в наступному турі відрив від Полісся може наростити. 

Провал туру

Віктор Скрипник очолив Металіст 1925 в кінці грудні. Тоді команда з Харкова записала в свій пасив 5 поразок поспіль. Нині невдала серія без перемог вже з новим керманичем продовжена до 9 матчів. Та саме матч з Рухом став першою розгромною поразкою за нового наставника. 

Вже після першого тайму Металіст 1925 пропустив аж чотири рази. Та це жодним чином не вплинуло на гру "жовто-синіх", які на матч вийти, таке враження, забули. За майже всю другу половину, яку харків’яни грали в більшості, команда змогла вдарити в площину воріт суперника аж двічі. Те, що Металіст 1925 забив, стало радше наслідком розслабленості суперника, ніж "трудовим" голом. Втім, як виявилося, пан Віктор зовсім не вважає, що на даному етапі щось не так.  

Тренер туру

Віталій Пономарьов працює з Рухом із кінця березня 2023-го. Робота головним тренером у львівській команді для нього — перша з клубом УПЛ. Й працю Пономарьова вже зараз можна охарактеризувати як "надзвичайно успішна".

Вектор "рухівців" очевидний. Львів’яни взяли курс на виховання обдарованих футболістів, з продажу яких клуб налаштований будувати подальші плани. Менш ніж за рік виступів під керівництвом Пономарьова такі футболісти, як Дмитро Ледвій, Богдан Слюбик, Марко Сапуга, Денис Підгурський та згаданий Квасниця суттєво додали, як у майстерності, так і в трансферній вартості. 

Гол туру

Руслан Черненко — досвідчений півзахисник Оболоні. Проте саме цей сезон для 31-річного хавбека — перший у вищій лізі чемпіонату України. Черненко встиг пограти й за кордоном, коли в 2022-му нетривалий час захищав кольори двох клубів із Болгарії. Проте під керівництвом Валерія Іващенка отримав місце гравця основи команди УПЛ.

Черненко провів уже 22 матчі з початку сезону, й до 21 туру забив уже двічі. Враховуючи, що базова позиція футболіста на полі — опорний півзахисник, це непоганий показник. Та саме його результативний дальній удар в матчі з Поліссям — не тільки його перша вирішальна дія в УПЛ, а й те взяття воріт, яке, без сумніву, стало окрасою туру. 

Цитата туру

Один з двох найбільш титулованих клубів України Шахтар залишається донецьким. І не полишає думок про рідне місто. Про це генеральний директор клубу Сергій Палкін нагадав у інтерв’ю Financial Times.   

"Ми не можемо планувати на довгострокову перспективу. У нас є свій шлях — ми знаємо, що підемо ним, але щотижня знаємо, що ситуація може змінитися.

Повернутись до Донецька — наша мрія. Я не знаю, коли це станеться, можливо, це займе 10, 15 років. Я не знаю. Але ми мріємо повернутися. Колись усі війни закінчуються. Тому одного разу все може змінитися. Ми чекаємо на чорного лебедя, що змінить нашу історію", — сказав Палкін.

В таких прагненнях керівництво Шахтаря підтримує вся країна. 

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