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Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ

Сьогодні 15:51 196 0
Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Одеський Чорноморець поступився рівненському Вересу в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок закінчився з рахунком 0:1. Єдиний гол забив Мрвальєвич на 6 хвилині.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 17 березня

Чорноморець - Верес 0:1 (0:1)

Гол: 1:0 - 6 Мрвальєвич.

Чорноморець: Варакута, Бойчук, Салюк, Гучек, Брагару, Васильєв, Кузик (Ієде 77), Авагімян (Зе Гомес 86), Єрмаков, Бадібанга, Штогрін.

Верес: Паст, Морозко, Кучеренко, Вовченко, Гакман, Банада (Кльоц 84), Кучеров, Дахновський (Шарай 58), Шастал (Курко 90+2), Мрвальєвич (Шестаков 83), Яго (Гайдучик 58).

Попередження:  Салюк 89 - Банада 13, Шарай 61.

Відтак Чорноморець залишається на 10 сходинці, а Верес, завдяки перемозі, зміг піднятися на 14 місце.

Нагадаємо, у минулому турі Чорноморець поступився Ворсклі, а Верес на останніх секундах врятувався від поразки у матчі з Динамо.

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