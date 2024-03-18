20-річний гравець Руха зацікавив Динамо та Шахтар

Центральний захисник львівського Руха Богдан Слюбик зацікавив київське Динамо та донецький Шахтар.

Про це повідомив коментатор Віктор Вацко.

"Я дуже часто восени й взимку про нього чув від представників грандів - від Динамо та Шахтаря. Це Богдан Слюбик. По телевізору це одне, а наживо зовсім інше. Я розумію Динамо і Шахтар, тому що реально росте топовий за українськими мірками центральний захисник.

Не вірю, що йому тільки 20 років, він монстр в боротьбі, що в низу, що і в повітрі. Різкий, агресивний, швидкість навдивовижу хороша. Наживо давно його не бачив, а він зараз змужнів і розкачався. Юра Паньків казав, що Слюбик з тренажерки не вилазить. Високий, атлетичний, швидкий і впевнено працює з м’ячем. Я під таким враженням, що в мене в контексті Богдана виникає два цікаво: перше - це подивитися його в цьому сезоні проти наших топів; друге цікаво - подивитися на нього в сильнішій команді, де є тиск результату, в команді де немає права на помилку.

У минулому сезоні Слюбик багато помилявся. В нього не було досвіду і він виходив з колосальним бажанням і зарядженістю на гру і боротьбу, і це ставало йому на заваді. В нього емоції переважали здоровий глузд. І зараз я бачу прогрес в цьому аспекті, він прибрав емоції й став раціональним. Він - просто звір в захисті", - розповів Вацко.