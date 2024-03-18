20-річний гравець Руха зацікавив Динамо та Шахтар

Джерело - Вацко Live.
Центральний захисник львівського Руха Богдан Слюбик зацікавив київське Динамо та донецький Шахтар.
Про це повідомив коментатор Віктор Вацко.
"Я дуже часто восени й взимку про нього чув від представників грандів - від Динамо та Шахтаря. Це Богдан Слюбик. По телевізору це одне, а наживо зовсім інше. Я розумію Динамо і Шахтар, тому що реально росте топовий за українськими мірками центральний захисник.
Не вірю, що йому тільки 20 років, він монстр в боротьбі, що в низу, що і в повітрі. Різкий, агресивний, швидкість навдивовижу хороша. Наживо давно його не бачив, а він зараз змужнів і розкачався. Юра Паньків казав, що Слюбик з тренажерки не вилазить. Високий, атлетичний, швидкий і впевнено працює з м’ячем. Я під таким враженням, що в мене в контексті Богдана виникає два цікаво: перше - це подивитися його в цьому сезоні проти наших топів; друге цікаво - подивитися на нього в сильнішій команді, де є тиск результату, в команді де немає права на помилку.
У минулому сезоні Слюбик багато помилявся. В нього не було досвіду і він виходив з колосальним бажанням і зарядженістю на гру і боротьбу, і це ставало йому на заваді. В нього емоції переважали здоровий глузд. І зараз я бачу прогрес в цьому аспекті, він прибрав емоції й став раціональним. Він - просто звір в захисті", - розповів Вацко.
20-річний Слюбик у сезоні-2023/24 провів 21 матч, відзначившись 2 забитими м'ячами. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 700 тис євро.
Нагадаємо, Рух розгромив Металіст 1925 з рахунком 4:1. Завдяки цій перемозі підопічні Пономарьова закріпилися на 5 місці в УПЛ. Відрив від Полісся, яке мінімально поступилося Оболоні, становить 3 очка.
Львів’яни ще не зазнавали поразок у весняній частині сезону. Після відновлення чемпіонату "рухівці" провели 4 матчі, в яких здобули 3 перемоги та одного разу зіграли внічию.
Напередодні стало відомо, що лідер Руха вже не зіграє цього сезону через травму.