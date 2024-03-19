Хорват залишив свій рідний дім у БіГ, який спалили через війну

Джерело - NV.

Помічник головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович назвав фаворита і зробив прогноз на підсумок гри Боснія і Герцеговина - Україна.

Хорватський спеціаліст дав коментар NV.

"Чекаю дуже важку гру. Бо поєдинок плей-оф, боротьба за вихід у наступний раунд. Дві збірні хорошого рівня. Але вважаю, що Україна - фаворит протистояння. У Боснії буде хороша атмосфера, вболівальники будуть команду свою підтримувати попри проблеми боснійців, які у них були останнім часом. Але українцям має вистачити майстерності, якості і запалу, щоби пройти далі.

Я сподіваюся, що збірна України зможе обіграти Боснію та Герцеговину у цій грі. Мій прогноз - 2:1 перемога українців та прохід далі", - заявив Бартулович.

Хорват більшу частину своєї кар'єри провів в Україні. А у дитинстві йому доводилося залишати рідний дім, який спалили через війну в його країні. 37-річний фахівець народився у тодішній Югославії на території сучасної Боснії і Герцеговини.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, у боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать єдиного володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони стануть номінальними господарями у вирішальному двобої.

Нагадаємо, головний тренер боснійців Саво Милошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це наші проблеми. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають на Росії. Бартулович здивувався, коли дізнався від журналістів про такий "вибір" штабу.