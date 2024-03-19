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Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція

Сьогодні 10:00 171 0
Боснія і Герцеговина — Україна: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти збірної Боснії і Герцеговини у матчі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у четвер, 21 березня на стадіоні "Белино поле" в Зениці. Початок - о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку в цій публікації, починаючи з 21:30.

Факти про матч

  • Обидві команди не змогли відібратися у фінальну частину Євро через кваліфікаційний турнір, а потрапили до матчів плей-оф за квотою Ліги націй шляхом B;
  • Переможець матчу зіграє у фіналі стиків проти переможця іншого півфіналу — Ізраїль — Ісландія;
  • У попередніх 27 матчах у відборі Євро Україна поступилася лише 4 рази — збірним Італії, Англії та двічі Іспанії;
  • Збірна України брала участь в останніх чотирьох чемпіонатах Європи — причому на Євро-2016 команда пройшла через плей-оф;
  • Жоден з останніх 12 домашніх матчів Боснії і Герцеговини не завершився внічию (по 6 перемог і поразок).

Пряма трансляція

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