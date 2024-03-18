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Бущан пояснив успіх Луніна в Реалі

Сьогодні 16:14 132 0
Бущан пояснив успіх Луніна в Реалі
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Георгій Бущан

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Андрій Лунін зміг вибороти місце в стартовому складі Реала завдяки психології.

Таку думку висловив голкіпер Динамо та національної збірної України Георгій Бущан у коментарі УАФ.

"За рахунок чого Лунін виграв конкуренцію у Кепи? Я вважаю, що психологія зіграла свою річ. Лунін вже давно у команді, у колективі. Я знаю його, як дуже гарного воротаря і на що він здатний. 

Кепа Аррісабалага, мені здається, приїхав і думав, що колись його купили за великі гроші, тому він повинен грати. Але грати за великі клуби — це велика відповідальність. Інколи люди думають, що це легко, але ні. Це великий тиск від вболівальників і клубу. Думаю, тут психологія в Андрія перемогла", - відзначив Бущан.

Напередодні Реал з Луніним у стартовому складі обіграв  Осасуну. Українець у сезоні-2023/24 зіграв 23 матчі за "вершкових" у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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