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Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
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Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги

Сьогодні 21:36 591 0
Реал із Луніним переграв Осасуну, Жирона з Довбиком поступилася Хетафе: результати матчів Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Гранада, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Осасуна, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У межах 29 туру іспанської Ла Ліги відбулося 3 поєдинки.

Зокрема, Реал Мадрид, з Андрієм Луніним у складі, здобув перемогу над Осасуною. Українець вийшов у стартовому складі та пропустив двічі, зробивши 2 сейви. Лунін у 22 іграх нинішнього сезону пропустив 17 голів і 10 разів відіграв на нуль. 

Також Жирона, за яку грав Артем Довбик, зазнала поразки від Хетафе. Українець провів увесь матч на полі. Зазначимо, що безрезультативна серія Довбика триває вже 8 поєдинків. У нинішньому сезоні Артем провів 27 матчів у Ла Лізі, забив 14 голів та віддав 5 асистів.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
29 тур, 16 березня

Мальорка - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 85 Райльо

Осасуна - Реал 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Вінісіус, 1:1 - 7 Будімір, 1:2 - 18 Карвахаль, 1:3 - 61 Діас, 1:4 - 64 Вінісіус, 2:4 - 90+1 Муньйос

Хетафе - Жирона 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 33 Сантьяго

Сьогодні відбудеться ще 1 матч у чемпіонаті Іспанії:

  • 22:00 Атлетик - Алавес

Нагадаємо, Віктор Циганков пропустив матч каталонського клубу через ушкодження. Натомість українець відправився у табір збірної України.

Напередодні Реал Сосьєдад переміг Кадіс завдяки голам Меріно та Захаряна.

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