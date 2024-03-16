Тренерський штаб Полісся не прийшов на пресконференцію після матчу проти Оболоні

Тренерський штаб житомирського Полісся відмовився прийти на пресконференцію після матчу 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (0:1).

Про це повідомляє ua-football.com.

Зазначається, що, тим не менш, виконувач обов'язків головного тренера Сергій Шищенко поспілкувався з УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, житомиряни майже весь матч грали у меншості, після прямої червоної картки, яку на другій хвилині отримав захисник Полісся Сергій Чоботенко.

Напередодні Юрій Калитвинцев пішов у відставку після поразки у матчі проти Олександрії.