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Тренерський штаб Полісся не прийшов на пресконференцію після матчу проти Оболоні

Сьогодні 18:56 195 0
Тренерський штаб Полісся не прийшов на пресконференцію після матчу проти Оболоні
ФК Оболонь
#Оболонь, #Полісся, #Сергій Шищенко

Джерело - ua-football.com.

Тренерський штаб житомирського Полісся відмовився прийти на пресконференцію після матчу 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (0:1).

Про це повідомляє ua-football.com.

Зазначається, що, тим не менш, виконувач обов'язків головного тренера Сергій Шищенко поспілкувався з УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, житомиряни майже весь матч грали у меншості, після прямої червоної картки, яку на другій хвилині отримав захисник Полісся Сергій Чоботенко.

Напередодні Юрій Калитвинцев пішов у відставку після поразки у матчі проти Олександрії.

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