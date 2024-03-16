Захисник Полісся отримав червону картку вже на другій хвилині матчу з Оболонню

Джерело - Чемпіон.

Захисник Полісся Сергій Чоботенко залишив свою команду в меншості на початку матчу 21 туру УПЛ проти Оболоні.

Житомирська команда опинилася вдесятьох вже на другій хвилині зустрічі. Чоботенко в небезпечному підкаті збив Єгора Прокопенка, не дозволивши йому вийти сам-на-сам з воротарем. Головний арбітр Денис Шурман розцінив дії 27-річного центрбека як фол останньої надії та показав йому червону картку.

Через 8 хвилин після цього Оболонь вийшла вперед - гол-красень з-за меж штрафного майданчика забив Руслан Черненко.

Нагадаємо, востаннє Полісся перемагало в УПЛ ще 11 листопада 2023 року. Відтоді "вовки" провели 6 офіційних матчів, у яких 4 рази зіграли внічию та двічі поступилися. Після поразки від Олександрії керівництво клубу звільнило з посади головного тренера Олександра Калитвинцева, а замість нього призначило наставника друголігового Звягеля Сергія Шищенка.