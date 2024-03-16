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Миколенко та Забарний прибули в розташування збірної України

Сьогодні 09:46 119 0
Миколенко та Забарний прибули в розташування збірної України
#Ілля Забарний, #Віталій Миколенко

Джерело - УАФ.

У п'ятницю, 15 березня, захисники Віталій Миколенко та Ілля Забарний прибули до розташування збірної України на тренувальному зборі в іспанській Марбельї.

Про це повідомляє УАФ.

Миколенко прибув із португальського Фаро, де Евертон проводив тренувальний збір під час своєї паузи в англійській Прем’єр-лізі. Забарний прилетів із Лондона, оскільки матч Борнмута з Вулвергемптоном перенесено через участь останнього у чвертьфіналі Кубку Англії.

Захисники ввечері здійснили пробіжку навколо поля.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, до табору національної збірної має приєднатися вінгер Жирони Віктор Циганков.

21 березня збірна України проведе півфінальний поєдинок плей-оф відбору на Чемпіонат Європи проти Боснії і Герцеговини. В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією.

Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Напередодні наставник збірної Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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