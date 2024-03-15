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Бражко - про поїздку на Олімпіаду: Сподіваюся, Динамо домовиться з УАФ

Сьогодні 20:47 136 0
Бражко - про поїздку на Олімпіаду: Сподіваюся, Динамо домовиться з УАФ
#Динамо Київ, #Збірна України з футболу, #Олімпійські ігри-2024, #Володимир Бражко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Динамо Володимир Бражко має намір зіграти на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це він розповів порталу ВЗБІРНА.

"Ми перед молодіжним Євро ставили для себе мету поїхати на Олімпіаду. Так і сталося, ми вийшли, все добре, сподіваюсь, що клуби домовляться з УАФ та ми поїдемо на Олімпійські ігри. Це вперше, коли футбольна збірна виходить на Ігри.

Я б дуже хотів поїхати туди. Якщо так вирішать тренери національної та олімпійської збірних, то я тільки за. Сил вистачить, 100 відсотків", - сказав Бражко.

Зазначимо, що Володимир отримав дебютний виклик до національної збірної України.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім олімпійського міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).

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