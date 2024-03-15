Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе має намір зіграти за збірну Франції на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соцмережі X.

"Кіліан Мбаппе все ще планує зіграти на Олімпіаді в Парижі. Це було підтверджено в переговорах із Реалом. ПСЖ все ще чекає на підписання угоди між Мбаппе та Реалом, перш ніж фіналізувати офіційні умови його відходу", - написав Джейкобс.

Understand Kylian Mbappe still plans to play at the Paris Olympics. This has been reiterated in talks with Real.



PSG still waiting for a full agreement between Mbappe and Real before finalising formal exit terms.⏳ pic.twitter.com/PTLeb84PgZ — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 15, 2024

Раніше повідомлялося, що Реал, який ще не оформив офіційно перехід Мбаппе, не захоче відпускати свого новачка на Олімпіаду.

Футбольний турнір на Іграх-2024 розпочнеться 24 липня, лише за 10 днів після фіналу Євро-2024, та триватиме до 11 серпня.

Зазначимо, що ПСЖ був зацікавлений у трансфері Лаутаро Мартінеса, який може замінити Кіліана Мбаппе.