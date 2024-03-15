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Тренер бельгійців вважає Україну фаворитом у боротьбі за вихід на Євро-2024

Відзначив молоде покоління українських футболістів
Сьогодні 20:55 143 0
Тренер бельгійців вважає Україну фаворитом у боротьбі за вихід на Євро-2024
#Збірна України з футболу

Джерело - Zbirna.com.

Наставник збірної Бельгії Доменіко Тедеско ставить на збірну України в боротьбі за путівку на Євро-2024 з футболу.

Він дав велику пресконференцію у пердмісті Брюселя в четвер вранці.

Одне з питань стосувалося можливих суперників бельгійців у фінальній частині турніру.

- Наприкінці березня, після стикових поєдинків, визначиться четвертий учасник групи Е, де разом із вашою командою виступатимуть збірні Словаччини та Румунії. Серед претендентів на цю четверту путівку до вашої групи фігурують збірні Ізраїлю, Ісландії, Боснії і Герцоговини та України. Кого з них ви вважаєте головним претендентом на місце у заповітній четвірці?

- На мій погляд, із цієї четвірки претендентів найбільш реальні шанси пробитися на Євро до Німеччини має все-таки збірна України. І не тільки тому, що на папері її склад виглядає дещо кращим. За останні 2-3 роки у складі цієї збірної з'явилася ціла група молодих талановитих футболістів, які знайшли своє місце у дуже серйозних клубах Європи, де вони стали не простими статистами, а лідерами й авторитетами, про яких говорить вся футбольна Європа. Коли кістяк твоєї збірної складають гравці, які виступають у п'ятірці найсильніших чемпіонатів континенту, це вже серйозний і вагомий аргумент.

Але для мене важливий і інший момент – це стиль гри команди, її футбольна філософія та пріоритети. Футбол, у який сьогодні грає збірна України, – це сучасний, модерний, європейський рівень. Це дух часу. Можливо, в українців не завжди і не все виходить, але ця команда на правильному шляху, а тому і логічний прогрес, який ми спостерігаємо в її грі останніми роками.

Зазначимо, з часів незалежності України, наша і бельгійська збірні ще жодного разу не протистояли одна одній ні в офіційних, ні у товариських поєдинках.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в боснійській Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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