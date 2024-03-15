Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів після жеребкування 1/4 фіналу

Джерело - Чемпіон.
За підсумками жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА стали відомі чотири пари стадії та контури майбутніх півфіналів. На подію вже відреагували ті, хто ризикує своїми грошима.
Букмекери виділили головного претендента на перемогу в найбільш престижному єврокубку.
Коефіцієнти
- Манчестер Сіті - 2,80
- Арсенал - 5,00
- Баварія - 7,00
- Реал - 7,00
- ПСЖ - 10,00
- Барселона - 11,00
- Атлетико - 16,00
- Боруссія Дортмунд - 20,00
Також напередодні стали відомі пари 1/4 та та 1/2 Ліги Європи та аналогічних стадій Ліги конференцій.