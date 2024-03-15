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Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів після жеребкування 1/4 фіналу

Сьогодні 17:07 109 0
Букмекери назвали фаворита Ліги чемпіонів після жеребкування 1/4 фіналу
fcdynamo.com
#Атлетико, #Баварія, #Барселона, #Боруссія Дортмунд, #букмекери, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

За підсумками жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА стали відомі чотири пари стадії та контури майбутніх півфіналів. На подію вже відреагували ті, хто ризикує своїми грошима.

Букмекери виділили головного претендента на перемогу в найбільш престижному єврокубку.

Коефіцієнти

  • Манчестер Сіті - 2,80
  • Арсенал - 5,00
  • Баварія - 7,00
  • Реал - 7,00
  • ПСЖ - 10,00
  • Барселона - 11,00
  • Атлетико - 16,00
  • Боруссія Дортмунд - 20,00

Також напередодні стали відомі пари 1/4 та та 1/2 Ліги Європи та аналогічних стадій Ліги конференцій

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