Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Пари 1/4 фіналу

Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція) Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина) Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція) Вікторія (Чехія) - Фіорентина (Італія)

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.

Півфінали

Астон Вілла - Лілль/Олімпіакос - Фенербахче Вікторія - Фіорентина/Брюгге - ПАОК

Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня.

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Айя-Софія").

Додамо, що напередодні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.