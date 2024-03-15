Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.
Пари 1/4 фіналу
- Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція)
- Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина)
- Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція)
- Вікторія (Чехія) - Фіорентина (Італія)
Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.
Півфінали
- Астон Вілла - Лілль/Олімпіакос - Фенербахче
- Вікторія - Фіорентина/Брюгге - ПАОК
Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Айя-Софія").
Додамо, що напередодні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.