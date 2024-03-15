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Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24.

Пари 1/4 фіналу

  1. Брюгге (Бельгія) - ПАОК (Греція)
  2. Олімпіакос (Греція) - Фенербахче (Туреччина)
  3. Астон Вілла (Англія) - Лілль (Франція)
  4. Вікторія (Чехія) - Фіорентина (Італія)

Перші матчі відбудуться 11 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 18 квітня.

Півфінали

  1. Астон Вілла - Лілль/Олімпіакос - Фенербахче
  2. Вікторія - Фіорентина/Брюгге - ПАОК

Півфінали пройдуть 2 травня та 9 травня. 

Фінал Ліги конференцій УЄФА-2023/24 відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Айя-Софія").

Додамо, що напередодні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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