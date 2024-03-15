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Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Прогнозуємо перебіг протистоянь у чвертьфіналі головного єврокубка та виділяємо основне.
Сьогодні 16:03 Максим Салівон 340 0
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Арсенал (Лондон), #Баварія, #Барселона, #Боруссія Дортмунд, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Атлетико Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Вісім найкращих готові довести своє право підняти над головою "вуханя". Та хто після проведеного жеребу до своєї мети став ближчим, а хто — тільки віддалився? Шукаємо відповіді по гарячих слідах. 

Арсенал — Баварія

Звісно, шанувальники "канонірів" мають бути вдячні жеребу вже за те, що їх команда не зіграє з Реалом чи Сіті. Але… Ну "невчасно" Баварія знайшла свою гру, хоч ти лусни! Переконливі перемоги в матчах з Лаціо та Майнцем показали, що Тухель та футболісти мюнхенців таки підписали "пакт про ненапад", і до завершення сезону ладні терпіти одне одного задля досягнення мети. Остання ж у мюнхенців давно лише одна.  

Перемога в Лізі чемпіонів вже не виглядає такою нереальною. Й саме через суперника, який дістався мюнхенцям. Ні, для цієї Баварії, як, зрештою, й для будь-якого учасника 1/4 ЛЧ, Боруссія з Дортмунда була б значно більш приємним "компаньйоном". І справа навіть не в тих 10:2 за підсумками двох матчів 1/8 в сезоні-2016/17. За умови перебування в притомному стані ця Баварія належить до найсильніших у європейському футболі. І хай мене вибачить Арсенал, виглядає солідніше клубу Олександра Зінченка.   

Прогноз: прохід Баварії 

Атлетико — Боруссія

В попередньому раунді "матрацники" створили головну несподіванку в цьогосезонній ЛЧ з початку року. Перемога в протистоянні з італійським Інтером — це не просто звитяга в сутичці з овердогом. Це успіх в матчах з головним (єдиним?..) "прихованим" фаворитом нинішньої кампанії. 

Таке враження, що саме за вікторію над Інтером жереб "поставився" до мадридців у наступному раунді максимально прихильно. Хто б що не казав про відсутність слабких суперників на такій стадії, Боруссія — об’єктивно найбільш бажаний опонент серед усіх команд, які візьмуть участь у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Мален, Фюллькруг, Санчо — це все добре для локальних досягнень, та не для того, щоб завалити такого зубра, як Атлетико Сімеоне. Та доля дає аргентинцю і його підлеглим навіть більше, ніж вони очікували. Враховуючи, що наступним суперником Атлетико буде переможець двобою Парижа й Каталонії… Та це вже інша історія, про яку поговоримо згодом.  

Прогноз: прохід Атлетико

Реал — Манчестер Сіті

Так буває. Команди Карло Анчелотті та Жузепа Гвардіоли — головні претенденти на перемогу в турнірі. Й вони зустрінуться вже в 1/4. Якщо це не достроковий фінал, тоді що?..

В останні роки клуби обмінялися перемогами в 1/2 головного змагання для клубів. Саме звитяга над Реалом, діючим переможцем ЛЧ, в травні минулого року показала, що Сіті таки пробив ту стіну, об яку бився роками. Врешті, саме "містяни" очікувано виграли фінал. Та сьогодні ситуація інша. Хоча б тому, що перед нами інший Реал. Омолоджений. Якщо завгодно — більш голодний. Мадридці — фаворит автора не тільки тому, що в воротах команди грає Андрій Лунін. Ризикну зробити сміливий висновок. Нинішні Вінісіус та Беллінгем просто крутіші за Де Брейне з Голандом. Ні, це не буде битва двох з однієї команди з двома — з іншої. Та результат дуелі визначать саме вони. Наступним суперником переможця цього протистояння (Реала?..) буде тріумфатор лондонсько-мюнхенської заруби. Іншим чотирьом клубам-учасникам чвертьфіналу в контексті планів на фінал змагання від того тільки приємно. 

Прогноз: прохід Реала

ПСЖ — Барселона

Луїс Енріке проти Барселони. Звісно, в складі парижан є ще й такий собі Дембеле, та що таке примхи сучасних, хай і колись вельми перспективних, але — лише "заробітчан" у футболі, проти дійсно принципових порахунків колишніх?.. 

Цей ПСЖ не справляє враження машини для вбивств, на які схожі ті ж "блакитні" манкуніанці та "вершкові" мадридці. Але здолати бар’єр суперника, якого лихорадить від самої думки про необхідність протистояння топовому супернику на міжнародному рівні парижанам точно до снаги. Так, Барселона не знає поразок протягом уже 9 матчів. Та якщо придивитися до рівня суперників, з якими "кулес" грали на цьому відтинку, питання виникає лише одне. Панове каталонці, а як ви з такими задекларованими "амбіціями" примудрилися не переграти Гранаду, страждали з Атлетиком і не без труднощів здолали Наполі? Та ні, для такої Барселони чвертьфінал ЛЧ — блаженна ін’єкція з десятків мільйонів євро, завдяки яким клуб трохи поліпшить своє становище. А ми тут про футбол і можливість протистояти колишньому тренеру…  

Прогноз: прохід ПСЖ

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