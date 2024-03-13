Реал визначився з майбутнім Модрича

Досвідчений півзахисник мадридського Реала Лука Модрич може ще на один сезон залишитися в Мадриді.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво "вершкових" запропонує хорвату новий контракт на сезон-2024/25. Мадридці не планують підписувати довшу угоду з 38-річним футболістом.

Цього сезону Модрич узяв участь у 31 матчі Реала в всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Раніше журналісти повідомляли, що Лука отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії, але не називали команди.

Напередодні мадридці розгромили Сельту у 28 турі іспанської Ла Ліги. Наступний матч команда зіграє 16 березня проти Осасуни.