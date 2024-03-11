Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 05:04 1676
Бенфіка з Трубіним переграла Ешторіл у чемпіонаті Португалії
Сьогодні 00:44 95
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Вчора 21:02 248
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Вчора 20:38 287
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Вчора 19:22 270
Дніпро завоював Кубок України-2024
Вчора 19:18 258
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Вчора 18:49 2178 1
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Вчора 12:28 3960 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Вчора 11:50 2986
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Вчора 11:07 303
Прямі трансляції

Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Сьогодні 00:14 3321 0
Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги
#Алавес, #Андрій Лунін, #Бетіс, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Сельта

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 28 турі іспанської Ла Ліги відбулося чотири матчі.

Воротар Реала Андрій Лунін відіграв увесь матч проти Сельти. Відзначимо, що у нинішньому сезоні українець зіграв 22 матчі за Реал у всіх турнірах, оформивши 10 сухих ігор.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 10 березня

Алавес - Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Горосабель

Лас-Пальмас - Атлетик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гурусета, 0:2 - 65 Коко (авт)

Реал - Сельта 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Вінісіус, 2:0 - 79 Гвайта (авт), 3:0 - 88 Домінгес (авт), 4:0 - 90+4 Гюлер

Бетіс - Вільярреал 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Родрігес, 1:1 - 40 Баена, 2:1 - 45+2 Жозе, 2:2 - 48 автогол Папастатопулос, 2:3 - 67 Серлот

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву 984
Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги Цуренко покидає турнір в Індіан-Веллсі після другого кола, українка була в 2-х розіграшах від перемоги 711 1
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 2986
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1676
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3960 2
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань Фельфнер виграв Кубок Європи з метань 2178 1
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29828
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64471
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69366
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60228
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14766
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19655 1