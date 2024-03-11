Реал з Луніним розгромив Сельту: результати матчів 28 туру Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 10 березня, у 28 турі іспанської Ла Ліги відбулося чотири матчі.

Воротар Реала Андрій Лунін відіграв увесь матч проти Сельти. Відзначимо, що у нинішньому сезоні українець зіграв 22 матчі за Реал у всіх турнірах, оформивши 10 сухих ігор.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

28 тур, 10 березня

Алавес - Райо Вальєкано 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 44 Горосабель

Лас-Пальмас - Атлетик 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гурусета, 0:2 - 65 Коко (авт)

Реал - Сельта 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Вінісіус, 2:0 - 79 Гвайта (авт), 3:0 - 88 Домінгес (авт), 4:0 - 90+4 Гюлер

Бетіс - Вільярреал 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 30 Родрігес, 1:1 - 40 Баена, 2:1 - 45+2 Жозе, 2:2 - 48 автогол Папастатопулос, 2:3 - 67 Серлот

Напередодні Барселона обіграла Мальорку, асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, а Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе.