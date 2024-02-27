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Модрич отримав пропозиції від клубів MLS

Майбутнє хавбека Реала наразі невідоме
Вчора 23:26 110 0
Модрич отримав пропозиції від клубів MLS
#Реал Мадрид, #Лука Модрич

Джерело - UA-футбол.

Досвідчений півзахисник мадридського Реала Лука Модрич отримав пропозиції від клубів MLS та чемпіонату Хорватії.

Про це повідомляє The Athletic.

38-річний гравець ще визначається зі своїм майбутнім, оскільки його контракт з іспанським клубом добігає кінця. Але наразі відомо лише те, що Лука не зацікавлений у переході до будь-якого клубу Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Ла Ліги Модрич провів 21 матч, у яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. В останньому матчі Реала гол Модрича приніс перемогу мадридцям над Севільєю.

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