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Реал підготував новий контракт для Крооса

Досвідчений німець може продовжити виступати у Мадриді
Сьогодні 20:10 164 0
Реал підготував новий контракт для Крооса
#Кроос, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Реал має намір продовжити контракт із 33-річним центральним півзахисником Тоні Кроосом.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Нинішній контракт німецького футболіста із "вершковими" закінчується влітку 2024 року, і керівництво мадридського клубу робить спроби вмовити Тоні залишитися в клубі. При цьому за розвитком ситуації уважно стежить Ювентус, який зовсім не проти переманити до себе зіркового німця.

Кроос та його представники взяли час на роздуми, оскільки футболіст не впевнений у доцільності продовження угоди та боїться опинитися в ситуації подібній до Луки Модріча, який у нинішньому сезоні став отримувати набагато менше ігрового часу.

Нагадаємо, влітку цього року він уже продовжив свою угоду з Реалом до 30 червня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Кроос може завершити кар'єру в кінці сезону.

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