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Зоря - Минай 2:0: огляд матчу УПЛ

Голи Антюха та Бугая принесли перемогу луганській команді
Сьогодні 18:29 132 0
Зоря - Минай 2:0: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Минай

Джерело - Чемпіон.

У матчі 20-го туру Української Прем’єр-Ліги Зоря перемогла Минай.

Наразі Зоря із 19 очками займає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. Минай продовжує йти останнім із 10 балами в активі.

Чемпіонат України - УПЛ
20 тур, 7 березня

Зоря - Минай 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Антюх, 2:0 - 74 Бугай

Зоря: Сапутін, Антюх (Бугай 67), Батагов, Башич, Боль, Бутко (к), Герреро (Слесар 81), Жуніньо (Вантух 76), Кирюханцев (Горбач 67), Чурко (Мічин 76), Яцик

Минай: Кемкін, Вакула, Вітенчук, Дмитрук (Кораблін 46), Корнійчук, Немчанінов (к), Прокопчук, Ременяк (Матюшенко 79), Семотюк (Гунічев 70), Устименко (Демиденко 82), Чуєв (Кисіль 82)

Попередження: 14 Вітенчук, 53 Семотюк, 84 Корнійчук

У наступному турі, 12 березня, Зоря зіграє з Динамо. В цей день Минай прийме донецький Шахтар.

Раніше визначились коментатори 20 туру УПЛ.

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