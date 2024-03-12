Бойкот в УПЛ: футболісти одного з клубів відмовилися виходити на тренування

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Зорі бойкотували одне з тренувань та могли не вийти на матч проти Динамо у 21 турі УПЛ через невиплату зарплат і бонусів.

Про це повідомив Максим Гіленко в етері УПЛ-ТБ.

"Заборгованості по зарплаті все ж є, але й це не головне. Великі заборгованості по преміальних ще за попередній сезон, за бронзу і за 7 очок, які Зоря здобула в цьогорічній Лізі конференцій. Хоч Зоря і не вийшла, але футболісти на ці преміальні розраховували. Бойкот справді відбувся, але поки що не матчу, а одного тренування, на яке не вийшли футболісти. І дійсно були в них думки гру найближчого туру бойкотувати, тому що після туру настає пауза і зарплата знову затягнеться. Але футболісти вирішили, якби суперником був хтось інший, а не Динамо, то дійсно могли не вийти. Але от на Динамо з певних причин, зокрема, і з фінансових, вони все ж таки вийдуть. Як хочете, так цю інформацію і розумійте. І важливий момент - легіонерам зарплати виплачуються справно, без грошей сидять українські футболісти", - сказав ведучий.

Нагадаємо, що поєдинок проти киян розпочнеться о 15:30. Трансляція буде доступна на УПЛ-ТБ.

У минулому турі столичний клуб на останніх секундах втратив перемогу над Вересом (1:1), а Зоря переграла Минай (2:0).