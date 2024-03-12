Захисник збірної Боснії та Герцеговини Адріан Барішич пропустить півфінал плей-оф за вихід на Євро-2024 з Україною.

Про це повідомляє blue News.

Гравець боснійців зазнав травми у матчі Базель - Янг Бойз. Відновлення від пошкодження спини триватиме декілька тижнів.

Таким чином, у заявці боснійців залишається лише чотири захисники. Це Нехад Муякіч, Анел Ахмедходжич, Ренато Гойкович та Денніс Хаджикадунич.

Гра українців з боснійцями відбудеться 21 березня. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, що Циганков покинув поле на 64 хвилині гри з Осасуною (2:0) через пошкодження. Після матчу відомий спортивний лікар дав свій прогноз стосовно термінів відновлення Циганкова.

Напередодні стало відомо, чи зможе українець зіграти за збірну проти Боснії і Герцеговини.