Спортивний лікар спрогнозував терміни відновлення Циганкова

Джерело - Hospital Pass.
Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков вибув щонайменше на місяць через травму отриману в матчі 28 туру Ла Ліги з Осасуною.
Таку думку висловив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
Віктор під час боротьби з суперником ушкодив медіальну звʼязку коліна.
"Під час боротьби за мʼяч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему.
Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної звʼязки.
Після заміни лікарі поставили лід на ділянку медіальної звʼязки коліна.
Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів.
Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом, якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці", - повідомив Бебелюк.
При цьому лікар відзначив, що травма може виявитися несерйозною та гравець зможе зіграти у наступних матчах без шкоди своєму здоров'ю.
Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.
Півфінал плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".
В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.
Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал відбудеться 14 липня.