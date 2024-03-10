Спортивний лікар спрогнозував терміни відновлення Циганкова

Джерело - Hospital Pass.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков вибув щонайменше на місяць через травму отриману в матчі 28 туру Ла Ліги з Осасуною.

Таку думку висловив спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

Віктор під час боротьби з суперником ушкодив медіальну звʼязку коліна.

"Під час боротьби за мʼяч відбувся контакт з суперником, який призвів до вигину внутрішньої частини коліна. Гравець одразу відчув дискомфорт і чітко локалізував проблему. Віктор намагався продовжити гру, але після бігу зі зміною напрямку попросив заміну. Біг зі зміною напрямку руху є типовим тестом на функцію медіальної звʼязки. Після заміни лікарі поставили лід на ділянку медіальної звʼязки коліна. Мічел - про травму Циганкова: Сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного Щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. Останній такий кейс з ідентичною травмою трапився з Трентом, якого лікарі підпустили до ігор вже після трьох тижнів, що призвело до рецидиву та вильоту мінімум на 2 місяці", - повідомив Бебелюк.

При цьому лікар відзначив, що травма може виявитися несерйозною та гравець зможе зіграти у наступних матчах без шкоди своєму здоров'ю.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

Півфінал плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал відбудеться 14 липня.