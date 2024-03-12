Динамо прийме Зорю, Шахтар зіграє з Минаєм: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 березня, відбудуться три матчі в межах 21 туру української Прем'єр-ліги.
Зокрема, Динамо прийме Зорю, а лідер чемпіонату Шахтар зіграє з Минаєм.
Розклад матчів 21 туру УПЛ на 12 березня:
- 13:00 ЛНЗ - Дніпро-1
- 15:30 Динамо - Зоря
- 18:00 Шахтар - Минай
У минулому турі кияни на останніх секундах втратили перемогу над Вересом, а "гірники" здобули вольову перемогу над Колосом.
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