Динамо прийме Зорю, Шахтар зіграє з Минаєм: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, відбудуться три матчі в межах 21 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Динамо прийме Зорю, а лідер чемпіонату Шахтар зіграє з Минаєм.

Розклад матчів 21 туру УПЛ на 12 березня:

13:00 ЛНЗ - Дніпро-1

15:30 Динамо - Зоря

18:00 Шахтар - Минай

У минулому турі кияни на останніх секундах втратили перемогу над Вересом, а "гірники" здобули вольову перемогу над Колосом.

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