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Динамо прийме Зорю, Шахтар зіграє з Минаєм: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 07:25 230 0
Динамо прийме Зорю, Шахтар зіграє з Минаєм: розклад матчів УПЛ
#Зоря, #ЛНЗ, #Минай, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 березня, відбудуться три матчі в межах 21 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Динамо прийме Зорю, а лідер чемпіонату Шахтар зіграє з Минаєм.

Розклад матчів 21 туру УПЛ на 12 березня:

  • 13:00 ЛНЗ - Дніпро-1
  • 15:30 Динамо - Зоря
  • 18:00 Шахтар - Минай

У минулому турі кияни на останніх секундах втратили перемогу над Вересом, а "гірники" здобули вольову перемогу над Колосом.

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