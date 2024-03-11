Незадоволених немає: комерційний директор Дніпра-1 прокоментував чутки про заборгованість по зарплаті

Комерційний директор Дніпра-1 В’ячеслав Фрідман заперечив чутки про те, що гравці дніпровської команди досі не отримали зарплату за грудень, січень та лютий.

Про це функціонер повідомив в інтерв’ю телеграм-каналу Дніпрянин.

- В’ячеславе Євгенійовичу, раз на три місяці, коли приходить термін, звідкись випливає питання щодо заборгованостей по зарплатні гравців СК “Дніпро-1”, мова йде по типовий люфт в 3 місяці, чи це щось інше? - Відповідаю. Якби ми потрапили в єврокубки, ми б закрили цей люфт. А так - він наразі присутній. У нас великий зарплатний фонд, але футболісти все одно кожен місяць отримують виплати. Футболісти кожен місяць отримують зарплату. Наприклад, перед Минаєм була виплата, до цього на зимових зборах, наступна буде під час паузи збірних. Все за планом, нічого надзвичайного.

- У команді немає протестних настроїв, бо була інформація, що, наприклад, гравці Зорі думають бойкотувати матч з Динамо?

- Незадоволених немає.

У весняній частині сезону Дніпро-1 провів три матчі, в яких зміг набрати лише 4 очки. В 20 турі команда Юрія Максимова вдома мінімально поступилася Руху.

В наступному турі дніпряни на виїзді зіграють проти ЛНЗ. Матч відбудеться 12 березня. Початок - о 13:00.