Почеттіно - про Мудрика: Його місце у стартовому складі? Питання більше до нього, ніж до мене

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував гру Михайла Мудрика у матчі 28 туру Англійської прем'єр ліги проти Ньюкасла (3:2).

"Я вважаю, що це був дуже хороший гол. Це те, чого ми очікуємо від гравця, який вийшов з лави запасних, він повинен користатися шансом. Мудрику доводиться конкурувати з різними гравцями на позиції, на якій він може грати. Його місце у стартовому складі? Питання більше до нього, ніж до мене", – розповів Почеттіно.

Зазначимо, що українець забив переможний гол. Гравець вийшов на заміну на 71-й хвилині, а вже на 76-й відзначився м'ячем після чудових індивідуальних дій.

Нагадаємо, нещодавно офіційні соцмережі АПЛ розповіли історію про те, як Михайло зіграв у теніс із юним українцем, який переїхав до Великої Британії через війну.