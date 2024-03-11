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Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл у 28 турі АПЛ

Вчора 23:59 310 0
Челсі з голом Мудрика здолав Ньюкасл у 28 турі АПЛ
Фото - Getty Images
#Ньюкасл Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Челсі вдома обіграв Ньюкасл у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Сині" завдяки голам Джексона, Палмера та Мудрик здобули перемогу з рахунком 3:2. Голами за Ньюкасл відзначились Ісак та Мерфі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

28 тур, 11 березня

Челсі - Ньюкасл 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Джексон, 1:1 - 43 Ісак, 2:1 - 58 Палмер, 3:1 - Мудрик, 3:2 - 90 Мерфі

Український вінгер Михайло Мудрик вийшов на 71-й хвилині гри замінивши Рахіма Стерлінга. Михайлу вистачило 5 хвилин, аби забити свій шостий гол (4-й в АПЛ). На рахунку українця вже 29 зіграних поєдинків за лондонців в усіх турнірах.

Наступний матч команди зіграють у чвертьфіналі Кубку Англії -  "пенсіонери" 17 березня приймуть Лестер, "сороки" 16 березня на виїзді зіграють проти Манчестер Сіті.

Раніше Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Брентфорда Ярмолюка, Евертон із Миколенком зазнав поразки від Манчестер Юнайтед.

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