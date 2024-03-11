Зоря дозаявила бразильського нападника на УПЛ

Джерело - УПЛ.

У списку заявлених футболістів Зорі на сайті Української Прем’єр-ліги з’явився бразильський нападник Гільєрме Енрікес Да Сілва Карвальо.

20-річний гравець приєднався до Зорі ще влітку 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення Зоря двічі віддавала Гільєрме в оренду у Брагу. В Португалії бразилець виступав за команду U-23.

Друга оренда Да Сілва Карвальо завершилася ще влітку минулого року, але до луганського клубу він повернувся лише зараз.

Після 17 зіграних матчів Зоря посідає рятівне 12 місце в УПЛ. Журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що через борги по зарплаті гравці Зорі погрожують бойкотувати матч проти Динамо. Втім, начальник команди Ігор Гузь заперечив цю інформацію. У попередньому турі луганці впевнено перемогли Минай.