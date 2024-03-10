Головне
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 05:04 1526
Онопрієнко здобула дві медалі на Гран-прі з художньої гімнастики в Іспанії
Сьогодні 21:02 139
Бо виграв гонку переслідування на етапі Кубку світу в Солджер Голлоу
Сьогодні 20:38 196
Джима фінішувала на 22 місці у гонці переслідування 8 етапі Кубку світу
Сьогодні 19:22 215
Дніпро завоював Кубок України-2024
Сьогодні 19:18 185
Фельфнер виграв Кубок Європи з метань
Сьогодні 18:49 228
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:28 3621 2
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію
Сьогодні 11:50 2278
Віцепрезидент ФБУ заперечив одночасне перебування українських і російських боксерів в одному місті
Сьогодні 11:07 286
Гранди зіграли по-різному, але на користь Шахтаря. Підсумки 20 туру УПЛ
Сьогодні 10:50 488
Прямі трансляції

Судаков назвав футболістів, які його надихають

Сьогодні 20:22 155 0
Судаков назвав футболістів, які його надихають
#Реал Мадрид, #Шахтар, #Георгій Судаков, #Лука Модрич

Джерело - SportItalia.

Гра півзахисника Реала Луки Модрича надихає гравця Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це український футболіст розповів порталу SportItalia.

"Мені подобається манера гри Луки Модрича, а Філ Фоден — чудовий футболіст, який демонструє свої фантастичні якості. Також можу назвати Бареллу. Вони всі дуже креативні, чудові футболісти, які демонструють відмінну гру на високому рівні протягом тривалого часу.

Якщо говорити про Модрича, то він 15 років робить це на високому рівні. Барелла і Фоден молодші, але вони грають на високому рівні вже мінімум 5 років, і це щось фантастичне", - сказав Судаков.

Нагадаємо, що нещодавно Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував цю інформацію.

Напередодні Шахтар здолав Колос (3:2) у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики 3621 2
Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі Світоліна стартувала з важкої трисетової перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі 1526
Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги Блискучий прихований пас: Циганков відзначився асистом у матчі Ла Ліги 1296
(Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію (Не)вдалий вибір: 5 футболістів, дарма проігнорованих Ребровим на Боснію 2278
Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву Співаковський: є три варіанти на заміну Калитвинцеву 798
Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги Асист Циганкова допоміг Жироні перемогти Осасуну, Валенсія з Яремчуком здолала Хетафе: результати матчів 28 туру Ла Ліги 953
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25420
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16049 2
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157992
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 92178
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29578 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29824