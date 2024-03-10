Джерело - SportItalia.

Гра півзахисника Реала Луки Модрича надихає гравця Шахтаря та збірної України Георгія Судакова.

Про це український футболіст розповів порталу SportItalia.

"Мені подобається манера гри Луки Модрича, а Філ Фоден — чудовий футболіст, який демонструє свої фантастичні якості. Також можу назвати Бареллу. Вони всі дуже креативні, чудові футболісти, які демонструють відмінну гру на високому рівні протягом тривалого часу.

Якщо говорити про Модрича, то він 15 років робить це на високому рівні. Барелла і Фоден молодші, але вони грають на високому рівні вже мінімум 5 років, і це щось фантастичне", - сказав Судаков.

Нагадаємо, що нещодавно Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував цю інформацію.

Напередодні Шахтар здолав Колос (3:2) у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги.