Судаковим цікавляться кілька європейських грандів

Джерело - Mundo Deportivo.

Молодий півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков потрапив у сферу інтересів кількох європейських грандів.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Українським талантом цікавляться Барселона, Баварія та Манчестер Сіті, однак лідирує у боротьбі за гравця Ліверпуль. Повідомляється, що каталонський клуб не зможе заплатити ту суму, на яку розраховує керівництво Шахтаря.

В поточному сезоні гравець зіграв за "гірників" 23 матчі в усіх турнірах, забив 4 голи і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що нещодавно Георгій перепідписав контракт з донецьким клубом. За інформацією Фабріціо Романо в контракті передбачена клаусула розміром у 150 мільйонів євро. Проте Віктор Вацко спростував цю інформацію.

Напередодні Шахтар здолав Колос (3:2) у межах 20 туру Української Прем`єр-ліги.