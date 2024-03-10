Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про травму вінгера команди Віктора Циганкову, яку той отримав у матчі 28 туру Ла Ліги з Осасуною.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Ніл Сола.

"У принципі, ми сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного, перший знімок виглядає непогано, але доведеться почекати", - сказав Мічел після поєдинку.

Míchel sobre TSYGANKOV:



“Viktor en principio esperamos que no sea nada importante, la primera exploración no pinta mal, pero tendremos que esperar”. pic.twitter.com/zhYyCS1fui — Nil Solà (@Nilsola10) March 9, 2024

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.