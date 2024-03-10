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Мічел - про травму Циганкова: Сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного

Сьогодні 00:53 79 0
Мічел - про травму Циганкова: Сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Віктор Циганков, #Мічел Санчес

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Жирони Мічел Санчес розповів про травму вінгера команди Віктора Циганкову, яку той отримав у матчі 28 туру Ла Ліги з Осасуною.

Слова іспанського фахівця передає журналіст Ніл Сола.

"У принципі, ми сподіваємося, що у Віктора нічого серйозного, перший знімок виглядає непогано, але доведеться почекати", - сказав Мічел після поєдинку.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

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