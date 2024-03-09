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﻿Валенсія - Хетафе 1:0: огляд матчу Ла Ліги

Яремчук провів 71 хвилину на футбольному полі
Сьогодні 17:45 85 0
﻿Валенсія - Хетафе 1:0: огляд матчу Ла Ліги
#Валенсія, #Хетафе, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у 27 турі іспанської Ла Ліги Валенсія святкувала домашню перемогу над Хетафе.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
28 тур, 9 березня

Валенсія - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 40 Дуро

Український нападник Роман Яремчук вийшов у стартовому складі "кажанів" і був замінений на 71 хвилині гри. Результативними діями не відзначився.

Напередодні Барселона обіграла Мальорку. Нагадуємо, у 27 турі гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. У той час як Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці.

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