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Мілевський: Я вживав наркотики у відпустці

Сьогодні 20:33 88 0
Мілевський: Я вживав наркотики у відпустці

Джерело - Ютуб-канал Олександра Волошина.

Ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вживав легкі наркотики. 

Про це він зізнався в подкасті Олександра Волошина. 

- Люди, які поступали (в лікарню - прим. ред.)… Я просто на них дивився і думав: Невже я сюди таким же приїхав? Звісно, здебільшого це історії, пов’язані з важкими наркотиками - амфетамін, кокаїн, метадон. 

- А ти до цього не вживав наркотики?

- Та легке таке. Ну, типу, трава… Я вважаю, що у відпусті можна все насправді. 

Відео

Нагадаємо, восени 2023 року Мілевський на тлі проблем зі здоров’ям, спричинених уживанням алокголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі

Нещодавно Мілевський заявив, що був розчарований публічними розповідями Алієва про його стан, після чого ексодноклубним записав відео, в якому сказав, що більше ніколи не подасть руку Мілевському

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