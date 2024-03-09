Мілевський: Я вживав наркотики у відпустці

Джерело - Ютуб-канал Олександра Волошина.
Ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вживав легкі наркотики.
Про це він зізнався в подкасті Олександра Волошина.
- Люди, які поступали (в лікарню - прим. ред.)… Я просто на них дивився і думав: Невже я сюди таким же приїхав? Звісно, здебільшого це історії, пов’язані з важкими наркотиками - амфетамін, кокаїн, метадон.
- А ти до цього не вживав наркотики?
- Та легке таке. Ну, типу, трава… Я вважаю, що у відпусті можна все насправді.
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Нагадаємо, восени 2023 року Мілевський на тлі проблем зі здоров’ям, спричинених уживанням алокголю, погодився лягти до лікарні. А його близький друг Олександр Алієв розповідав, що Артем навіть був у комі.
Нещодавно Мілевський заявив, що був розчарований публічними розповідями Алієва про його стан, після чого ексодноклубним записав відео, в якому сказав, що більше ніколи не подасть руку Мілевському.