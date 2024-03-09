Мілевський: Я вживав наркотики у відпустці

Ексфутболіст Динамо та збірної України Артем Мілевський вживав легкі наркотики.

Про це він зізнався в подкасті Олександра Волошина.

- Люди, які поступали (в лікарню - прим. ред.)… Я просто на них дивився і думав: Невже я сюди таким же приїхав? Звісно, здебільшого це історії, пов’язані з важкими наркотиками - амфетамін, кокаїн, метадон.

- А ти до цього не вживав наркотики?

- Та легке таке. Ну, типу, трава… Я вважаю, що у відпусті можна все насправді.