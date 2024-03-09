Арсенал Зінченка прийме Брентфорд Ярмолюка, Евертон Миколенка зіграє проти Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 березня, у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться п'ять матчів.
Зокрема, Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, прийме Шеффілд Юнайтед, Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед, Арсенал Олександра Зінченка зіграє з Брентфордом Єгора Ярмолюка.
Розклад матчів 28 туру АПЛ на 9 березня:
- 14:30 Манчестер Юнайтед - Евертон
- 17:00 Борнмут - Шеффілд Юнайтед
- 17:00 Вулвергемптон - Фулгем
- 17:00 Крістал Пелес - Лутон
- 19:30 Арсенал - Брентфорд
Напередодні АПЛ назвала наставника Арсенала Мікеля Артету найкращим тренером місяця, а форварда Манчестер Юнайтед
Раніше повідомлялося, що Евертону повернули 4 очки в АПЛ.
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