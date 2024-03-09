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Арсенал Зінченка прийме Брентфорд Ярмолюка, Евертон Миколенка зіграє проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 10:42 150 0
Арсенал Зінченка прийме Брентфорд Ярмолюка, Евертон Миколенка зіграє проти Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, у межах 28 туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться п'ять матчів.

Зокрема, Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, прийме Шеффілд Юнайтед, Евертон Віталія Миколенка на виїзді зіграє проти Манчестер Юнайтед, Арсенал Олександра Зінченка зіграє з Брентфордом Єгора Ярмолюка.

Розклад матчів 28 туру АПЛ на 9 березня:

  • 14:30 Манчестер Юнайтед - Евертон
  • 17:00 Борнмут - Шеффілд Юнайтед
  • 17:00 Вулвергемптон - Фулгем
  • 17:00 Крістал Пелес - Лутон
  • 19:30 Арсенал - Брентфорд

Напередодні АПЛ назвала наставника Арсенала Мікеля Артету найкращим тренером місяця, а форварда Манчестер Юнайтед 

Раніше повідомлялося, що Евертону повернули 4 очки в АПЛ.

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