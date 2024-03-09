Кривбас прийме Оболонь, Полісся зіграє з Олександрією: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, відбудуться три матчі в межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Кривбас прийме Оболонь, Полісся зіграє проти Олександрії, а Чорноморець зустрінеться з Ворсклою.

Розклад матчів 20 туру УПЛ на 9 березня:

13:00 Чорноморець - Ворскла

15:30 Полісся - Олександрія

18:00 Кривбас - Оболонь

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

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