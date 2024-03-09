Головне
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:34 187
Джошуа брутально розібрався з Нганну
Сьогодні 08:08 491
Бондар висловився щодо боснійців, які грають у чемпіонаті Росії
Вчора 22:34 474
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами
Вчора 21:20 24467 5
Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом у матчі 20 туру УПЛ
Вчора 20:21 497
Металіст 1925 розписав мирову з ЛНЗ у 20 турі УПЛ
Вчора 17:30 375
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ
Вчора 17:09 5956
(Не)схожість із собою
Вчора 16:19 957
Сприятливі обставини для Шахтаря, шанс для Кривбаса: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,00
Вчора 15:14 461
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Вчора 13:34 883
Прямі трансляції

Кривбас прийме Оболонь, Полісся зіграє з Олександрією: розклад матчів УПЛ

Сьогодні 08:54 105 0
Кривбас прийме Оболонь, Полісся зіграє з Олександрією: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 березня, відбудуться три матчі в межах 20 туру української Прем'єр-ліги.

Зокрема, Кривбас прийме Оболонь, Полісся зіграє проти Олександрії, а Чорноморець зустрінеться з Ворсклою.

Розклад матчів 20 туру УПЛ на 9 березня:

  • 13:00 Чорноморець - Ворскла
  • 15:30 Полісся - Олександрія
  • 18:00 Кривбас - Оболонь

Напередодні Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом, Шахтар здобув вольову перемогу над Колосом, Рух сенсаційно переміг Дніпро-1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз Сокіл повів у рахунку в півфінальній серії чемпіонату України проти Кепіталз 4341
Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною Збірна України назвала список гравців на матч плей-оф кваліфікації з Боснією і Герцеговиною 14249 5
Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ Рух сенсаційно переміг Дніпро-1 у 20 турі УПЛ 5956
Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором Помер легендарний уболівальник, який станцював гопак на матчі збірної СРСР із "синьо-жовтим" прапором 1492
Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття Ф’юрі: Бій з Усиком - це поєдинок століття 14354 5
Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами Збірна України з боксу готувалася до змагань в одному місці та залі з росіянами 24467 5
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23418 7
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48430
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39216
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64444
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336942 9
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357546