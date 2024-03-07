Джерело - Чемпіон.
УЄФА визначилася з претендентами на нагороду "Гравець тижня" Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.
Кандидати на нагороду "Гравець тижня" у Лізі чемпіонів
- нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який оформив дубль у матчі з Реал Сосьєдадом (2:1)
- форвард Баварії Гаррі Кейн, що двічі відзначився у воротах Лаціо (3:0)
- захисник РБ Лейпцига Віллі Орбан - гол у ворота Реала (1:1)
- оборонець Манчестер Сіті Мануель Аканджі, який забив Копенгагену (3:1)
Some clutch Round of 16 performances this week...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2024
Who should win the award? 🏆#UCLPOTW || @PlayStationEU