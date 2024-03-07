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Мбаппе та Кейн стали претендентами на нагороду "Гравець тижня" в Лізі чемпіонів

Сьогодні 11:49 112 0
Мбаппе та Кейн стали претендентами на нагороду "Гравець тижня" в Лізі чемпіонів
#Ліга чемпіонів, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА визначилася з претендентами на нагороду "Гравець тижня" Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба ЛЧ.

Кандидати на нагороду "Гравець тижня" у Лізі чемпіонів

  • нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який оформив дубль у матчі з Реал Сосьєдадом (2:1)
  • форвард Баварії Гаррі Кейн, що двічі відзначився у воротах Лаціо (3:0)
  • захисник РБ Лейпцига Віллі Орбан - гол у ворота Реала (1:1)
  • оборонець Манчестер Сіті Мануель Аканджі, який забив Копенгагену (3:1)

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