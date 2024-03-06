ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Парижани прогнозовано зберегли перевагу, зароблену вдома

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен мінімально здолав Реал Сосьєдад у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:1. Дубль за французький клуб оформив Кілліан Мбаппе.

Нагадаємо, в першій грі перемогу теж святкували підопічні Луїса Енріке (2:0).

В іншому матчі вечора Баварія здолала Лаціо і також вийшла до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

5 березня

Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2 (0:1) (Загальний - 1:4)

Голи: 0:1 - 15' Мбаппе, 0:2 - 56' Мбаппе, 1:2 - 89' Меріно.

Реал Сосьєдад: Реміро, Траоре, Субельдія (Пачеко 76'), Ле Норман, Галан, Мендес (Тур'єнтес 61'), Субіменді (Оласагасті 83'), Меріно, Кубо, Оярсабаль (Андре Сілва 76'), Бекер (Барренечеа 61').

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Солер 82'), Беральдо, Ернандес, Мендеш (Мукіеле 61'), Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Угарте 77'), Дембеле (Коло Муані 82'), Мбаппе, Барколя (Лі Кан Ін 46').

Попередження: Мендеш 28', Хакімі 41', Кубо 42', Дембеле 45+4', Субельдія 54',