Головне
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 186
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:36 19181
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 87
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли
Вчора 17:38 448
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 14:16 231
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
Вчора 14:11 738
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Вчора 12:45 562
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 11:21 1233
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 07:00 826
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
04.03.2024 20:27 4579 1
Прямі трансляції

ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Парижани прогнозовано зберегли перевагу, зароблену вдома
Сьогодні 00:16 87 0
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#ПСЖ, #Реал Сосьєдад, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен мінімально здолав Реал Сосьєдад у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 

Матч завершився з рахунком 2:1. Дубль за французький клуб оформив Кілліан Мбаппе. 

Нагадаємо, в першій грі перемогу теж святкували підопічні Луїса Енріке (2:0).

В іншому матчі вечора Баварія здолала Лаціо і також вийшла до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
5 березня

Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2 (0:1) (Загальний - 1:4)

Голи: 0:1 - 15' Мбаппе, 0:2 - 56' Мбаппе,  1:2 - 89' Меріно.

Реал Сосьєдад: Реміро, Траоре, Субельдія (Пачеко 76'), Ле Норман, Галан, Мендес (Тур'єнтес 61'), Субіменді (Оласагасті 83'), Меріно, Кубо, Оярсабаль (Андре Сілва 76'), Бекер (Барренечеа 61').

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Солер 82'), Беральдо, Ернандес, Мендеш (Мукіеле 61'), Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Угарте 77'), Дембеле (Коло Муані 82'), Мбаппе, Барколя (Лі Кан Ін 46').

Попередження: Мендеш 28', Хакімі 41', Кубо 42', Дембеле 45+4', Субельдія 54',

Коментарі ()
Популярне зараз
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 6805
У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст 780
Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб 1225
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19181
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць 1233
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 826
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80195
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 5653 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39145
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28309
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25362
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10600 2