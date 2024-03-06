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Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Гості пропустили два голи до 10 хвилини гри
Вчора 23:59 131 0
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Копенгаген, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу Манчестер Сіті святкував домашню перемогу над Копенгагеном.

Гра завершилася з рахунком 3:1. Гравці Манчестер Сіті забили два швидкі голи, які полегшили задачу виходу до наступного етапу змагань. Нагадаємо, що у першій зустрічі Сіті переміг із рахунком 3:1. Тож за сумою двох матчів - 6:2 на користь клубу АПЛ.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
6 березня

Манчестер Сіті - Копенгаген 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 - 5 Аканджі, 2:0 - 9 Альварес, 2:1 - 29 Ельюнуссі, 3:1 - 45+3 Голанд

Манчестер Сіті: Едерсон, Льюїс, Аканджи, Діаш (Стоунз, 68), Гвардіол, Родрі (Гомес, 46), Ковачич, Нуньєш (Гемілтон, 74), Альварес, Бобб, Голанд (Райт, 90)

Копенгаген: Ґрабара, Анкерсен, Єлерт (Мелінґ, 78), Вавро, Маккенна, Дікс, Фрогольдт (Маттссон, 58), Оскарссон (Корнеліус, 68), Клем (Гойлунд, 68), Ашурі (Барджи, 58), Ельюнуссі

Попередження: Корнеліус, 84; Маттссон, 90.

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