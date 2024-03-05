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Відомі прізвища гравців Динамо, які викликані до збірної України

Інсайд про дебютний виклик Бражка підтвердився
Сьогодні 19:02 111 0
Відомі прізвища гравців Динамо, які викликані до збірної України
Фото - fcdynamo.com
#Збірна України з футболу, #Сергій Ребров, #Динамо, #Володимир Бражко

Джерело - SportUA.

Стало відомо, які гравці київського Динамо отримали виклик до національної збірної України на матч проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомляє джерело SportUA.

Головний тренер збірної Сергій Ребров цього разу викликав шість футболістів Динамо: воротар Георгій Бущан, захисники Денис Попов і Олександр Караваєв, півзахисники Володимир Бражко, Микола Шапаренко та форвард Владислав Ванат.

Для 22-річного Володимира Бражка виклик у головну команду країни, про який ми повідомляли сьогодні, стане першим у кар'єрі. 

Раніше офіційний сайт донецького Шахтаря оприлюднив список футболістів, які отримали виклик до лав національної збірної.

Напередодні Боснія і Герцеговина оголосила список гравців, які викликані на навчально-тренувальний збір перед матчем із українцями.

Нагадаємо, гра 1/2 фіналу плей-оф відбору на Євро-2024  Боснія і Герцоговина - Україна відбудеться 21 березня. У разі перемоги наша команда зіграє 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

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