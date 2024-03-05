В УАФ пояснили список гравців збірної України від Мінспорту

Джерело - УАФ.

Тренерський штаб збірної України ще не затверджував склад на матч плей-оф відбору на Євро-2024 проти Боснії і Герцоговини.

Про це йдеться в заяві Української асоціації футболу (УАФ).

Напередодні Міністерство молоді та спорту оголосило список гравців, які поїдуть на матч плей-оф відбору на чемпіонат Європи. Даний склад був попереднім, остаточний буде опубліковано впродовж цього тижня.

"Список викликаних на плей-оф відбору чемпіонату Європи 2024 року футболістів збірної України було надано Українською асоціацією футболу на вимогу Міністерства молоді та спорту України 26 лютого для оформлення наказу про участь національної команди в березневих поєдинках. З Мінмолодьспорту було узгоджено, що список гравців — попередній і не є офіційним складом команди на зустріч із Боснією і Герцеговиною, яка відбудеться 21 березня в Зениці. Список гравців, оприлюднений напередодні вітчизняними медіа на основі документу, розміщеного на офіційному сайті міністерства молоді та спорту, не є фактичним складом збірної України, який готуватиметься до найближчих матчів. Перелік футболістів, які візьмуть участь у березневому підготовчому зборі, буде оприлюднено впродовж цього тижня на офіційних ресурсах УАФ" - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Шахтар вже назвав футболістів, які отримали виклик у національну команду.

Півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 Боснія і Герцоговина - Україна відбудеться 21 березня. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі націй.