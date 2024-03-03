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Дніпро-1 мінімально переграв Оболонь

Єдиний гол забив Філіппов
Сьогодні 16:32 212 0
Дніпро-1 мінімально переграв Оболонь
#Оболонь, #СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Філіппов

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19 туру Української Прем`єр-ліги Оболонь вдома мінімально поступилася СК Дніпру-1.

Єдиний гол у грі забив Олександр Філіппов на 37 хвилині.

Дніпряни продовжують боротьбу за чемпіонство.

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 3 березня
Оболонь - СК Дніпро-1 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 37 Філіппов

Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук`янчук, Приймак, Трисьо (Вишневський 81), Косовський (Мороз 74), Черненко, Суханов (Дубко 68), Слободян (кап), Мединський, Краснопір (Тарануха 81). 

Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов, Сарапій, Рубчинський, Піхальонок (кап), Гуцуляк, Очеретько (Гаджієв 73), Філіппов (Ківінда 56 (Пасіч 90)).

Попередження: Горбунов, 60, Рубчинський, 85

Раніше в межах 19 туру УПЛ Динамо мінімально перемогло Чорноморець, а Полісся поступилося ЛНЗ.

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