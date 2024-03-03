Дніпро-1 мінімально переграв Оболонь

Джерело - Чемпіон.
У матчі 19 туру Української Прем`єр-ліги Оболонь вдома мінімально поступилася СК Дніпру-1.
Єдиний гол у грі забив Олександр Філіппов на 37 хвилині.
Дніпряни продовжують боротьбу за чемпіонство.
Гол: 0:1 - 37 Філіппов
Оболонь: Федорівський, Прокопенко, Лук`янчук, Приймак, Трисьо (Вишневський 81), Косовський (Мороз 74), Черненко, Суханов (Дубко 68), Слободян (кап), Мединський, Краснопір (Тарануха 81).
Дніпро-1: Волинець, Мірошніченко, Адамюк, Кравець, Горбунов, Сарапій, Рубчинський, Піхальонок (кап), Гуцуляк, Очеретько (Гаджієв 73), Філіппов (Ківінда 56 (Пасіч 90)).
Попередження: Горбунов, 60, Рубчинський, 85
Раніше в межах 19 туру УПЛ Динамо мінімально перемогло Чорноморець, а Полісся поступилося ЛНЗ.