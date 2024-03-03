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Олександрія та Зоря не виявили сильнішого в 19 турі УПЛ

Зоря з 72 хвилини гри була у меншості - Джордан отримав друге попередження
Сьогодні 17:28 148 0
Олександрія та Зоря не виявили сильнішого в 19 турі УПЛ
#Зоря, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

У матчі 19-го туру Української Прем’єр-Ліги Олександрія вдома зіграла внічию з луганською Зорею. 

У першому таймі зустрічі олександрійська команда мала пару чудових моментів для взяття воріт суперника. На 31 хвилині з передачі Кулакова Калитвинцев пробив вище воріт з вигідної позиції. А наприкінці тайму гри Михайленко не скористався помилкою захисника гостей Джордана і не влучив у ворота Зорі. 

На старті другої половини матчу луганська команда створила момент: гостру передачу Герреро ніхто не замкнув. А на 72 хвилині зустрічі Зоря залишилася у меншості - Джордан отримав друге попередження. Вже через два оберти хвилинної стрілки господарі могли відкривати рахунок, але після пострілу Калитвинцева Башич підстрахував свого воротаря. Зоря відповіла своїм моментом, але Кирюханцев не зумів забити у ворота своєї колишньої команди. Матч завершився внічию 0:0.

У наступному турі, 7 березня, Зоря зіграє з Минаєм. 9 березня Олександрія завітає в гості до житомирського Полісся. Після зіграного матчу Олександрія та Зоря в турнірній таблиці перебувають на 11 та 12 місцях відповідно (18 та 16 очок).

Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 3 березня

Олександрія - Зоря 0:0

Олександрія: Шевченко, Ковалець, Калитвинцев (Джевані, 77), Кулаков (Де, 77), Шулянський (Бєляєв, 66), Логінов, Мартинюк, Калюжний (Сігеєв, 77), Кампос, Копина (Скорко, 79), Михайленко.

Зоря: Сапутін, Рейс (Вантух, 79), Батагов, Джордан, Бутко, Башич, Яцик, Чурко (Мишньов, 65), Бугай (Антюх, 65), Герреро, Кирюханцев (Боль, 90+3).

Попередження: Логінов (18), Ротань (56, головний тренер), Кампос (89) - Джордан (63), Мишньов (68), Герреро (89).

Вилучення: Джордан (72, друге попередження).

Напередодні повідомлялося, що Зоря готова розглянути пропозицію щодо трансляції матчів клубу на UPL TV. Раніше СК Дніпро-1 здолав Оболонь у матчі УПЛ.

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