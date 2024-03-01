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Таллес та Ндукве - у старті Полісся на матч проти ЛНЗ

Матч розпочнеться о 18:00.
Сьогодні 17:23 151 0
Таллес та Ндукве - у старті Полісся на матч проти ЛНЗ

Джерело - Чемпіон.

Полісся прийме ЛНЗ у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади команд: 

Полісся: Бойко, Кравченко, Шабанов, Чоботенко, Михайличенко, Крушинський, Таллес, Козак, Танковський, Фортюне, Ндукве.

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Допис, поширений ФК "Полісся" (Житомир) (@fcpolissya)

ЛНЗ: Пеньков, Насонов, Муравський, Саліху, Каплієнко, Рибалка, Бар, Тілль, Пасіч, Наумець, Молло.

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Допис, поширений FC LNZ CHERKASY (@fclnz)

Матч розпочнеться о 18:00.  Гру транслюватимуть більшість українських провайдерів. 

Наразі житомирський клуб із 33 очками йде третім у чемпіонаті України, ЛНЗ посідає 10 сходинку з 20 балами в активі.

Нагадаємо, що в попередньому турі Полісся зіграло внічию з Рухом, ЛНЗ поступився Кривбасу. Також Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв унічию з Минаєм.

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