СК Дніпро-1 та Минай не виявили сильнішого в 18 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру Української Прем’єр-Ліги СК Дніпро-1 вдома зіграв внічию з Минаєм.

Матч завершився з рахунком 1:1. У першому таймі зустрічі Ременяк відкрив рахунок. До перерви Кораблін міг збільшити рахунок, але не реалізував пенальті. А на 51 хвилині матчу вже у ворота Минаю було призначено одинадцятиметровий удар, який реалізував Пихальонок.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 25 лютого

СК Дніпро-1 - Минай 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Ременяк, 1:1 - 51 Пихальонок (пен)

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Кравець, Мірошниченко (Пасіч, 76), Бабенко, Рубчинський, Піхальонок, Гуцуляк, Очеретько (Горбунов, 46), Філіппов (Кивінда, 76)

Минай: Кемкін, Чуєв (Попов, 85), Прокопчук, Немчанінов, Дмитрук, Корнійчук, Вітенчук, Петько, Кораблін (Семотюк, 73), Ременяк (Вакула, 64), Устименко (Скиба, 85)

Попередження: Бабенко, 39 - Кораблін, 70

На 39-й хвилині Кораблін не реалізував пенальті (воротар)

Раніше Колос на виїзді переграв Верес в 18 турі УПЛ.

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