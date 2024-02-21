UPL.TV транслюватиметься на 7 ОТТ-платформах

Джерело - upl.ua.
Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Старт прямого ефіру каналу заплановано на 23 лютого 14:15 перед матчем ЛНЗ - Кривбас.
Матчі УПЛ можна буде переглянути на OTT-платформах: sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, Setanta Sports та Ланет TV (тільки Київ).
Міжнародні OTT платформи: LaLiga+ (весь світ, окрім країн-агресорів), OneFootball (весь світ, окрім країн-агресорів), PANDA Interactive (США, Канада, Велика Британія), GoNet (Чехія + Євросоюз), Setanta Sports (Грузія, Молдова).
На спутникому телебаченні провайдером став VIASAT.
На аналогову та цифровому: triolan.tv (Україна), VOLIA (Україна), Datagroup (Київ), ЖМІЦ (Житомир), McLaut (Черкаси), Бориспіль ТРК (Бориспіль), GROZA (Червоноград), КТМ (Олександрія).
IPTV: Коло.ТБ (Київ), Corbina (Київ), IPNet (Київ), Networl.lviv (Львів), Ultra (Львів), АСТРА (Львів), KIM (Калуш), Infomir (Одеса).
Аналогове та цифрове телебачення + IPTV – Шторм ТВ (Кропивницький), CatNet (Подільськ).
Раніше повідомлялося, що MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ.
Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.
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