UPL.TV транслюватиметься на 7 ОТТ-платформах

УПЛ стане доступнішою для глядачів

Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, що транслюватимуть UPL.TV.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Старт прямого ефіру каналу заплановано на 23 лютого 14:15 перед матчем ЛНЗ - Кривбас.

Матчі УПЛ можна буде переглянути на OTT-платформах: sweet.tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, youtv, VOLIA, Setanta Sports та Ланет TV (тільки Київ).

Міжнародні OTT платформи: LaLiga+ (весь світ, окрім країн-агресорів), OneFootball (весь світ, окрім країн-агресорів), PANDA Interactive (США, Канада, Велика Британія), GoNet (Чехія + Євросоюз), Setanta Sports (Грузія, Молдова).

На спутникому телебаченні провайдером став VIASAT.

На аналогову та цифровому: triolan.tv (Україна), VOLIA (Україна), Datagroup (Київ), ЖМІЦ (Житомир), McLaut (Черкаси), Бориспіль ТРК (Бориспіль), GROZA (Червоноград), КТМ (Олександрія).

IPTV: Коло.ТБ (Київ), Corbina (Київ), IPNet (Київ), Networl.lviv (Львів), Ultra (Львів), АСТРА (Львів), KIM (Калуш), Infomir (Одеса).

Аналогове та цифрове телебачення + IPTV – Шторм ТВ (Кропивницький), CatNet (Подільськ).

Раніше повідомлялося, що MEGOGO не транслюватиме матчі 18 туру УПЛ.

Нагадаємо, Дніпро-1, Динамо та Зоря й надалі транслюватимуться окремо принаймні до кінця сезону.

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