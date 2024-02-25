Колос на виїзді переграв Верес у 18 турі УПЛ

Клуб з Ковалівки здобув перемогу в першому матчі другого кола чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 лютого, у межах 18 туру Української Прем’єр-Ліги Колос на виїзді переграв Верес.

Зустріч завершилася з рахунком 0:2 на користь клубу з Ковалівки.

Після цього матчу Колос піднявся на 7-му сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 24 очки. Верес залишився у зоні вильоту - на 15-й сходинці. Рівненський клуб за 17 матчів чемпіонату заробив 12 залікових пунктів.

Чемпіонат України - УПЛ

18 тур, 25 лютого

Верес - Колос 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Цуріков, 0:2 - 83 Пауласкас

Склади команд:

Колос: Фесюн, Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков, Демченко, Мілько, Велетень (Дієго 74') Тотовицький, Топалов (Ільїн 88'), Безбородько (Паулаускас 67').

Запасні: Горох, Мисак, Чорноморець, Кукош, Бурда, Ємець, Богданов, Гусол, Салабай

Верес: Когут, Балан (Шарай 60'), Кучеренко, Жуліо Сезар, Шевченко, Дахновський (Янаков 82'), Банада, Кучеров, Шастал (Гакман 60'), Яго (Годя 67'), Мрвальєвич (Гайдучик 67').

Запасні: Паст, Мельник, Вовченко, Сміян, Кухарук, Кльоц, Шестаков

Попередження: Демченко 53

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