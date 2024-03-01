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Олександрія заявила Калюжного на сезон УПЛ

Футболіст вже зіграв один матч за Олександрію
Сьогодні 15:17 172 0
Олександрія заявила Калюжного на сезон УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Іван Калюжний

Джерело - upl.ua.

Олександрія внесла півзахисника Івана Калюжного в заявку на сезон 2023/24  української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляється на сайті УПЛ.

Дані гравця внесли у четвер, 29 лютого.

Нагадаємо, Олександрія помилково не заявила гравця на матч 18 туру УПЛ із Шахтарем, який завершився унічию 0:0. Через це "жовто-чорним" загрожує технічна поразка.

Також хавбек був претендентом на гравця туру, однак згодом ліга прибрала його зі списку кандидатів.

Водночас ексгенеральний директор Карпат Олександр Єфремов вважає дану помилку невипадковою та звинуватив клуби у змові.

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