Джерело - УПЛ.
Півзахисник Олександрії Іван Калюжний більше не є кандидатом на звання найкращого гравця 18-го туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба УПЛ.
"Після завершення кожного туру пресслужба УПЛ опитує українські футбольні портали та журналістів для визначення номінантів туру.
Цього туру у шорт-лист номінантів потрапив незаявлений гравець, тому питання участі футболіста у матчі передано на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.
У зв’язку з ситуацією, що склалася, Українська Прем’єр-Ліга вважає за потрібне перезапустити голосування за гравця туру, задля визначення об’єктивних результатів", - говориться у заяві УПЛ.
Таким чином, серед претендентів залишились Владислав Ванат (Динамо), Яков Башич (Зоря) та Андрій Тотовицький (Колос). Проголосувати за одного з кандидатів можна в інстаграмі УПЛ.
Раніше Олександрія підтвердила, що Калюжний, який відіграв повний матч проти Шахтаря (0:0), не був заявлений на цю гру. Клубу загрожує технічна поразка.