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УПЛ прибрала Калюжного зі списку претендентів на звання найкращого гравця 18 туру

Вчора 22:54 132 0
УПЛ прибрала Калюжного зі списку претендентів на звання найкращого гравця 18 туру
#Олександрія, #Шахтар, #Іван Калюжний

Джерело - УПЛ.

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний більше не є кандидатом на звання найкращого гравця 18-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"Після завершення кожного туру пресслужба УПЛ опитує українські футбольні портали та журналістів для визначення номінантів туру.

Цього туру у шорт-лист номінантів потрапив незаявлений гравець, тому питання участі футболіста у матчі передано на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, Українська Прем’єр-Ліга вважає за потрібне перезапустити голосування за гравця туру, задля визначення об’єктивних результатів", - говориться у заяві УПЛ.

Таким чином, серед претендентів залишились Владислав Ванат (Динамо), Яков Башич (Зоря) та Андрій Тотовицький (Колос). Проголосувати за одного з кандидатів можна в інстаграмі УПЛ.

Раніше Олександрія підтвердила, що Калюжний, який відіграв повний матч проти Шахтаря (0:0), не був заявлений на цю гру. Клубу загрожує технічна поразка.

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