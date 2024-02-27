Джерело - УПЛ.

Півзахисник Олександрії Іван Калюжний більше не є кандидатом на звання найкращого гравця 18-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

"Після завершення кожного туру пресслужба УПЛ опитує українські футбольні портали та журналістів для визначення номінантів туру. Цього туру у шорт-лист номінантів потрапив незаявлений гравець, тому питання участі футболіста у матчі передано на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. "Це ж було вже": клуб УПЛ випустив на матч незаявленого гравця У зв’язку з ситуацією, що склалася, Українська Прем’єр-Ліга вважає за потрібне перезапустити голосування за гравця туру, задля визначення об’єктивних результатів", - говориться у заяві УПЛ.

Таким чином, серед претендентів залишились Владислав Ванат (Динамо), Яков Башич (Зоря) та Андрій Тотовицький (Колос). Проголосувати за одного з кандидатів можна в інстаграмі УПЛ.

Раніше Олександрія підтвердила, що Калюжний, який відіграв повний матч проти Шахтаря (0:0), не був заявлений на цю гру. Клубу загрожує технічна поразка.