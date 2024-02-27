"Це ж було вже": клуб УПЛ випустив на матч незаявленого гравця

В кінці минулого сезону стався схожий випадок

Джерело - Чемпіон.

Матч 18-го туру УПЛ між Олександрією та Шахтарем (0:0) не запам'ятався великою кількістю гольових моментів, але натомість може запам'ятатися тим, що станеться вже поза футбольним полем.

Після даної зустрічі в медіапросторі з'явилась інформація, що футболіст господарів Іван Калюжний, який провів на полі всі 90 хвилин, не був заявлений за олександрійців.

Відтак господарям загрожує технічна поразка з рахунком 0:3, передбачена регламентом для таких випадків.

Втім, ця історія для чемпіонату України не нова. В матчі 30-го туру минулого сезону схожої помилки припустилась Зоря, в складі якої наприкінці гри з Минаєм на заміну вийшов Дмитро Мишньов, що не був унесений до рапорту арбітра. Зрештою, луганцям, які виграли той поєдинок із рахунком 3:0, був присуджений автоматичний програш.

Проте прикра втрата трьох очок не вплинула на підсумкове місце "чорно-білих" у турнірній таблиці - вони фінішували третіми слідом за Шахтарем і Дніпром-1.

Тож якщо КДК УАФ цього разу ухвалить аналогічне рішення, то Олександрія недорахується одного очка, здобутого у грі з Шахтарем у матчі з чотирма перервами, а тому відрив команди Руслана Ротаня від зони перехідних матчів скоротиться з 2 балів до 1. Шахтар, зі свого боку, додасть до власного активу 2 очки й замінить на третьому місці Полісся.

Нестримне Динамо, кволий Шахтар, переконливий Кривбас. Підсумки 18 туру УПЛ

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua